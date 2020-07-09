У Києві на 11 пляжах виявили кишкову паличку. Де не можна купатися

В Києві в місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах Києва і знайшли низку невідповідностей вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів. та нерекомендували купатися на 11 пляжах, після того, як на початку липня не відповідали нормам купання 14 пляжів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Києві.

Так, повідомляється, що невідповідності знайшли за наступними показниками:

перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжі "Венеція", "Райдуга" (озеро Веселка, вул. Райдужна), "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Веселка" (Русанівська протока, вул. Микільсько-Слобідська), "Тельбін", "Центральний", "Троєщина" і" Вир";

колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички): пляж "Тельбін";

наявність дрібних водоростей і запаху - пляж "Галерна";

водневий показник - пляжі "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка" і "Центральний";

біохімічна потреба в кисні (БПК5): пляжі "Венеція", "Дитячий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Веселка", "Тельбін", "Троєщина", "Чорторий", "Вербний" і "Пуща водиця ".

Невідповідності також виявлені і в досліджених пробах води з питних фонтанчиків, що функціонують на пляжах Києва:

загальна мікробна кількість: пляж "Вербний";

наявність загальних колі форм: пляжі "Вербний", "Передмістна Слобідка" і "Центральний";

загальне залізо: пляжі "Веселка", "Центральний" і "Вир",

марганець: пляж "Центральний".

Питні фонтанчики на пляжах "Галерна" і "Троєщина" відсутні.

Дослідження проведені Державною установою "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України".

Раніше Українські Новини розповідали про те, які пляжі в Києві відкрилися з 15 червня і де вони знаходяться.

Також з 20 червня офіційно дозволили купатися на пляжах.