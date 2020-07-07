Встреча лидеров "нормандской четверки" может пройти в августе, - Резников

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Алексей Резников допускает, что в августе может состояться саммит лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Берлине.

Об этом он сказал в эфире телекомпании ICTV, передают Українськi Новини.

"Такая встреча возможна на протяжении августа", - сказал он.

По его словам, для того, чтобы эта встреча состоялась, необходимо, чтобы участники формата выполнили договоренности, достигнутые на предыдущей встрече во Франции (Париж).

Как сообщали Українськi Новини, Ермак и Резников летали во Францию обсудить нормандский формат.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с политическими советниками лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) должна состояться после спада эпидемии коронавируса.