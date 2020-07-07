подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 июля 2020, вторник, 09:00 52
Внешняя политика 2020-07-07T09:30:02+03:00
Українські Новини
Встреча лидеров "нормандской четверки" может пройти в августе, - Резников

Встреча лидеров "нормандской четверки" может пройти в августе, - Резников

Анна Рудык
нормандский формат, Алексей Резников, нормандская четверка, Нормандская встреча
Нормандская четверка. Фото: inform-ua.info
Нормандская четверка. Фото: inform-ua.info

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Алексей Резников допускает, что в августе может состояться саммит лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Берлине.

Об этом он сказал в эфире телекомпании ICTV, передают Українськi Новини.

"Такая встреча возможна на протяжении августа", - сказал он.

По его словам, для того, чтобы эта встреча состоялась, необходимо, чтобы участники формата выполнили договоренности, достигнутые на предыдущей встрече во Франции (Париж).

Как сообщали Українськi Новини, Ермак и Резников летали во Францию обсудить нормандский формат.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с политическими советниками лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) должна состояться после спада эпидемии коронавируса.

Больше новостей о: нормандский формат Алексей Резников нормандская четверка Нормандская встреча

Ермак на переговорах в "нормандском формате" общае...
У вернувшихся из Парижа членов делегации коронавир...
"Платформа Бойко" обвинила Зеленского в сознательн...
О встрече Зеленского, Путина, Меркель, Макрона гов...
Задержанные в аэропорту Афин украинцы провели в изоляторе третью ночь
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение
Новости
Меньше вакансий и переход в "онлайн". Как изменился рынок труда за карантин 09:34
В МИД разъяснили, как избежать проблем во время путешествий в условиях пандемии коронавируса 09:27
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение 09:00
Встреча лидеров "нормандской четверки" может пройти в августе, - Резников 09:00
На Донбассе боевики вновь применили запрещенное оружие, один военный ВСУ травмирован 08:30
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время 05:30
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Зеленский на пляже в Одессе. Скриншот видео
Зеленский в Одессе искупался в море и попал на видео 15:44
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором 19:45
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
ГБР вручило обвинительный акт экс-депутату Рады Пашинскому, сегодня дело передадут в суд 10:45
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
больше новостей
Гривна растет второй день подряд. Курс валют на вторник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok