Цены на туры в Турцию несущественно снизились. За сколько можно отдохнуть

Туристический оператор компания Join Up заявляет, что текущие цены на туры в Турцию, куда нужно оформить спецстраховку, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года несущественно снизились.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.

"Цены на туры в Турцию в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года несущественно снизились", - сообщила компания.

Пресс-служба уточнила, что точную цифру снижения высчитать трудно.

Отмечается, что падение цен связано с пандемией COVID-19, закрытием границ и, как следствие, низкой заполняемостью отелей.

На данный момент на сайте оператора стоимость тура на 2 человек на 7 ночей в Турцию стартует от 17 110 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, компания Join Up возобновила туры в Египет, Турцию и Албанию с 1 июля, в Тунис - с 27 июня.

Украинцам для путешествия в Турцию с 1 июля необходимо оформить страховку на случай заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19).

С 1 июля Турция возобновила пассажирские перевозки из Украины.

Турция отнесена Украиной к "зеленой зоне", поэтому после возвращения соблюдать режим самоизоляции не надо.