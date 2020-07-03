Украинцы смогут получить краткосрочные туристические разрешения на проживание в Турции

Турция разрешила получать украинцам краткосрочные туристические виды на жительство после того, как открыла границы и возобновила пассажирские перевозки с Украиной.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Этот вопрос был обсужден во время встречи глав МИД Украины и Турции Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу в Анкаре.

"Турецкая сторона также проинформировала о включении Украины в список стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических видов на жительство, а также о готовности проработать вопрос упрощения визовых требований для граждан Украины, которые проходят лечение в Турции. Министры договорились активизировать работу по заключению двустороннего соглашения о социальном обеспечении", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, цены на туры в Турцию несущественно снизились из-за низкой заполняемости отелей.

Также для путешествия в Турцию необходимо оформить спецстраховку.

Кроме того, Турция запретила брать с собой ручную кладь более 5 кг.