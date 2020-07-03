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03 июля 2020, пятница, 22:03 651
Внешняя политика 2020-07-03T23:15:02+03:00
Українські Новини
Украинцы смогут получить краткосрочные туристические разрешения на проживание в Турции

Украинцы смогут получить краткосрочные туристические разрешения на проживание в Турции

Валерия Драгомирова
Украина, Турция, Туристический вид на жительство
Турция. Фото: pixabay
Турция. Фото: pixabay

Турция разрешила получать украинцам краткосрочные туристические виды на жительство после того, как открыла границы и возобновила пассажирские перевозки с Украиной

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Этот вопрос был обсужден во время встречи глав МИД Украины и Турции Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу в Анкаре.

"Турецкая сторона также проинформировала о включении Украины в список стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических видов на жительство, а также о готовности проработать вопрос упрощения визовых требований для граждан Украины, которые проходят лечение в Турции. Министры договорились активизировать работу по заключению двустороннего соглашения о социальном обеспечении", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, цены на туры в Турцию несущественно снизились из-за низкой заполняемости отелей. 

Также для путешествия в Турцию необходимо оформить спецстраховку

Кроме того, Турция запретила брать с собой ручную кладь более 5 кг. 

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