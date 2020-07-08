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08 июля 2020, среда, 14:03 205
Общество 2020-07-08T14:04:43+03:00
Українські Новини
В Киеве готовятся к дистанционному обучению в школах с сентября

В Киеве готовятся к дистанционному обучению в школах с сентября

Валерия Драгомирова
Киев, Карантин, Школы, Коронавирус, дистанционное обучение
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

Киевская городская государственная администрация рекомендует всем учебным заведениям разработать форму дистанционного обучения с начала нового учебного года - с сентября.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

Он отметил, что согласно плану выхода из карантина, разработанному правительством, восстановление учебного процесса в обычном режиме возможно на 4-м этапе, к которому на сегодня большинство регионов страны не готово из-за большого уровня заболеваемости коронавирусом.

"Поэтому, с учетом рекомендаций правительства, могу сказать одно: до конца карантина учеба будет дистанционной. Исходя из этого, департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения. Таким образом, каждая школа может адаптировать программу к техническим возможностям учеников и учителей", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что город делает все возможное, чтобы 1 сентября, при благоприятной эпидемической ситуации, учебный процесс начался в школах в обычном режиме.

КГГА уже выделила 4 млрд гривен на подготовку к новому учебному году, в том числе около 2 млрд - на ремонт учреждений образования.

По словам Кличко, к новому учебному году Киев откроет 7 обновленных и новых учреждений образования: 3 новых детских сада, 2 детсада после реконструкции и 2 школы после реконструкции.

Как сообщали Українськi Новини, в Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября


Кроме того, в Минобразования планируют начать учебный год для первокурсников с 17 сентября

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