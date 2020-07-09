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09 июля 2020, четверг, 11:00 1008
Общество 2020-07-09T12:30:03+03:00
Українські Новини
В поселок, где живет экс-глава НБУ Смолий, неизвестные привезли гроб и венки

В поселок, где живет экс-глава НБУ Смолий, неизвестные привезли гроб и венки

Елена Новикова
НБУ, Гроб, Яков Смолий, Траурный венок, экс-глава НБУ
Гроб и венки принесkи неизвестные в поселок, где живет экс-глава НБУ Смолий. Фото: Twitter/ Yakiv Smolii
Гроб и венки принесkи неизвестные в поселок, где живет экс-глава НБУ Смолий. Фото: Twitter/ Yakiv Smolii

Вечером в среду, 8 июля, к въезду в поселок, где живет бывший Национального банка Украины Яков Смолий, которого Верховная Рада уволила с должности 3 июля, неизвестные привезли гроб, похоронные венки, а также плакаты с надписями "Смолия ждут суд и тюрьма", "Смолий лоббирует российский бизнес" и другие. Об этом экс-глава Нацбанка сообщил на своей странице в Twitter.

"Украинский вечер. Без комментариев", - написал он.

Эту ситуацию прокомментировали в НБУ, выложив соответствующее сообщение на странице в Facebook.

"Это мирная "акция" (читай - спектакль с плохим сценарием) против политики, должностных лиц и експосадовцив ... бинго! - Национального банка Украины. Она сегодня вечером началась на въезде в поселок, где живет ексголова НБУ Яков Смолий. Ровно неделю назад он подал заявление об увольнении с обоснованием "за систематическое политическое давление"", - говорится в нем.

Также в НБУ задались вопросом, когда гробы и венки появятся под стенами НБУ и под домом и.о. председателя Екатерины Рожковой.

Кроме того, в сообщении добавили, что, вроятно, эта акция предназначена для нового председателя. Однако цель может быть совсем другой - запугивание, чтобы наоборот был послушным и не делает шагов, которые не нравятся заказчикам этого "экшена".

Как сообщали Українські Новини, 1 июля Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления.

Также Яков Смолий перед отставкой встречался с Владимиром Зеленским.

Кроме того, 2 июля Владимир Зеленский предложил Верховной Раде уволить Смолия.

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