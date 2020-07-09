Затонувший в Одессе танкер причинил убытков из-за загрязненной воды на 15 тысяч долларов

Ориентировочный размер убытков вследствие аварии нефтяного танкера Delfi составляет 15 204,73 доллара, как подсчитали в Государственной экологической инспекции Украины в Одесской области. Об этом, в среду, 8 июля, сообщает Hromadske.

Эьл предварительная сумма, ведь вынести претензии - документ, подтверждающий сумму убытков - можно будет только после получения официальной информации о количестве нефтепродуктов, попавших в акваторию и после удаления его из акватории Черного моря.

"Окончательный расчет будет возможен только после завершения операции по подъему судна и после предоставления информации судовладельцем или органами полиции в отношении объемов нефтепродуктов, которые были на судне до осуществления загрязнения, которые остались после завершения операции по подъему судна", - добавили в ведомстве.

А тем временем, На всех пляжах Одессы не рекомендуют купаться из-за грязной воды.

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с двухдневной рабочей поездкой в Одесской области, утром, 5 июля, был замечен на берегу моря возле отеля "Немо", в котором разместился глава государства.

У берегов Одессы есть места, где Черное море стало зеленым от цветущих водорослей – там не стоит купаться в ближайшие дни.