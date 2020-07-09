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09 июля 2020, четверг, 08:39 228
Экономика 2020-07-09T09:00:02+03:00
Українські Новини
Затонувший в Одессе танкер причинил убытков из-за загрязненной воды на 15 тысяч долларов

Затонувший в Одессе танкер причинил убытков из-за загрязненной воды на 15 тысяч долларов

Ольга Фандорина
Танкер, Убытки, DELFI, Затонувший корабль, Танкер Делфи
Затонувший танкер
Затонувший танкер

Ориентировочный размер убытков вследствие аварии нефтяного танкера Delfi составляет 15 204,73 доллара, как подсчитали в Государственной экологической инспекции Украины в Одесской области. Об этом, в среду, 8 июля, сообщает Hromadske

Эьл предварительная сумма, ведь вынести претензии - документ, подтверждающий сумму убытков - можно будет только после получения официальной информации о количестве нефтепродуктов, попавших в акваторию и после удаления его из акватории Черного моря.

"Окончательный расчет будет возможен только после завершения операции по подъему судна и после предоставления информации судовладельцем или органами полиции в отношении объемов нефтепродуктов, которые были на судне до осуществления загрязнения, которые остались после завершения операции по подъему судна", - добавили в ведомстве.

А тем временем, На всех пляжах Одессы не рекомендуют купаться из-за грязной воды.

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с двухдневной рабочей поездкой в Одесской области, утром, 5 июля, был замечен на берегу моря возле отеля "Немо", в котором разместился глава государства.

У берегов Одессы есть места, где Черное море стало зеленым от цветущих водорослей – там не стоит купаться в ближайшие дни.

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