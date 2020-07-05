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05 июля 2020, воскресенье, 15:44 1867
Президент 2020-07-05T15:59:52+03:00
Українські Новини
Зеленский в Одессе искупался в море и попал на видео

Зеленский в Одессе искупался в море и попал на видео

Надежда Комендантова
Одесса, Владимир Зеленский, купание Зеленского, визит в Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с двухдневной рабочей поездкой в Одесской области, утром, 5 июля, был замечен на берегу моря возле отеля "Немо", в котором разместился глава государства.

Такж в Telegram-канале "Политика Страны", появилось видео, на котором засняли, как Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак искупались в море около отеля "Немо".

"Любопытно, что Зеленский купался в прошлом году 13 июля с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом на том же месте и спускался в море по той же лестнице. А почти через 7 месяцев Богдана президент уволил..." - говорится в подписи к видео.

Ранее, в рамках двухдневного визита Владимир Зеленский 4 июля принял участие в открытии стадиона СОШ №1, ознакомился с работой наибольшего транспортного узла страны "ТИС" и с работой Одесского припортового завода. Также президент посетил пляж Дельфин, чтобы решить вопрос с затонувшим танкером "Delfi". Кроме того, в воскресенье он побывал на Одесском морвокзале, где принял участие в праздничных мероприятиях ко дню ВМФ ВМС Украины. 

Ранее Українські Новини сообщали, в Одессе на пляжах отдыхающие игнорируют карантинные ограничения: не носят маски и нарушают дистанцию.

Во время усиления карантина, в Одессе работников пляжа обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.

Тем временем, Зеленский считает, что гривну удерживать не нужно.

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