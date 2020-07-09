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  • Затонулий в Одесі танкер заподіяв збитків через забруднення води на 15 тисяч доларів
09 липня 2020, четвер, 08:39 11
Економіка 2020-07-09T10:00:04+03:00
Українські Новини
Затонулий в Одесі танкер заподіяв збитків через забруднення води на 15 тисяч доларів

Затонулий в Одесі танкер заподіяв збитків через забруднення води на 15 тисяч доларів

Ольга Фандорина
Танкер, Пляж, Забруднення води, Танкер Делфі
Затонулий танкер
Затонулий танкер

Орієнтовний розмір збитків внаслідок аварії нафтового танкера Delfi становить 15 204,73 долара, як підрахували у Державній екологічній інспекції України в Одеській області. Про це, у середу, 8 липня, повідомляє Hromadske.

Це попередня сума, адже винести претензії — документ, що підтверджує суму збитків можна буде тільки після отримання офіційної інформації про кількість нафтопродуктів, що потрапили в акваторію і після видалення його з акваторії Чорного моря.

"Остаточний розрахунок буде можливий тільки після завершення операції з підйому судна та після надання інформації судновласником або органами поліції щодо обсягів нафтопродуктів, які були на судні до здійснення забруднення, які залишилися після завершення операції з підйому судна", — додали у відомстві.

А тим часом, на всіх пляжах Одеси не рекомендують купатися через брудну воду.

Біля берегів Одеси є місця, де Чорне море стало зеленим від квітучих водоростей — там не варто купатися найближчим часом.

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