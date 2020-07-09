Затонулий в Одесі танкер заподіяв збитків через забруднення води на 15 тисяч доларів

Орієнтовний розмір збитків внаслідок аварії нафтового танкера Delfi становить 15 204,73 долара, як підрахували у Державній екологічній інспекції України в Одеській області. Про це, у середу, 8 липня, повідомляє Hromadske.

Це попередня сума, адже винести претензії — документ, що підтверджує суму збитків можна буде тільки після отримання офіційної інформації про кількість нафтопродуктів, що потрапили в акваторію і після видалення його з акваторії Чорного моря.

"Остаточний розрахунок буде можливий тільки після завершення операції з підйому судна та після надання інформації судновласником або органами поліції щодо обсягів нафтопродуктів, які були на судні до здійснення забруднення, які залишилися після завершення операції з підйому судна", — додали у відомстві.

А тим часом, на всіх пляжах Одеси не рекомендують купатися через брудну воду.

Біля берегів Одеси є місця, де Чорне море стало зеленим від квітучих водоростей — там не варто купатися найближчим часом.