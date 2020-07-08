На всех пляжах Одессы не рекомендуют купаться из-за грязной воды

Пока в Одессу пришел шторм, специалисты проверили воду на всех пляжах Одессы и объявили, что вода там не соответствует гигиеническим требованиям, поэтому купаться там не рекомендуют.

Такое заявление сделали в пресс-службе одесской мэрии со ссылкой на "Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

В сообщении говорится, что воду для анализа отобрали 30 июня в определенных контрольных точках на пляжах Одессы. После получения результатов анализов от купания просили воздержаться.

"С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города", — говорится в сообщении.

Не купаться на пляжах рекомендуют до особого распоряжения.

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с двухдневной рабочей поездкой в Одесской области, утром, 5 июля, был замечен на берегу моря возле отеля "Немо", в котором разместился глава государства.

У берегов Одессы есть места, где Черное море стало зеленым от цветущих водорослей – там не стоит купаться в ближайшие дни.

Морскую воду возле потерпевшего крушение танкера Delfi проверяют каждый день, и не обнаружили там нефтепродуктов.

Тем временем, в Одессе планируют начать строительство одного наиболее масштабных объектов за последнее время - музея завода шампанских вин "Эксцельсиор" семьи Родоканаки.