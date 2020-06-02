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02 июня 2020, вторник, 18:26 474
Силовые структуры 2020-06-02T19:15:01+03:00
Українські Новини
Холодницкий рассказал, где проведет летний отпуск

Холодницкий рассказал, где проведет летний отпуск

Надежда Комендантова
Отпуск, Отдых, Назар Холодницкий, САП, Специализированная антикоррупционная прокуратура, лето-2020, отдых чиновников
Холодницкий.
Холодницкий.

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, который в прошлом году потратил на отдых 142 тысячи гривен, намерен провести летний отпуск в Украине.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Других опций нет", - сказал Холодницкий, отвечая на вопрос, собирается ли он провести летний отпуск в Украине.

Он рассказал, что планирует отдохнуть в Карпатах и Одессе.

Как сообщали Українськi Новини, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также намерен провести летний отпуск в Украине.

В то же время, из-за пандемии коронавируса и закрытия стран мира на карантин, вырос спрос на внутренний туризм в Украине в летнем сезоне 2020 года.

Ранее Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий задекларировал около 190 тыс. гривен средней ежемесячной зарплаты, 34 тыс. евро и 205 тыс. долларов наличных средств, аренду квартиры и туристическую путевку за 142 тыс. гривен за 2019 год, а также в прошлом году он купил телевизор за 112 тыс гривен.

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