Подозреваемые в даче взятки Холодницкому и Сытнику советовались со священником и гадалкой перед передачей дене

Подозреваемый в даче 5 млн долларов взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому и директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артему Сытнику Николай Ильяшенко советовался со священником, одобрит ли Бог передачу денег, а другая фигурантка дела ходила к гадалке перед передачей денег.

Об этом в эфире телеканала "24" сообщил Сытник, передают Українськi Новини.

По его словам, Ильяшенко звонил в религиозное учреждение и спрашивал совета, одобряет ли такие действия Бог, а другая фигурантка ходила к гадалке и та гадала ей на картах.

"Я не шучу сейчас", - заметил Сытник.

Он добавил, что об этом свидетельствует "прослушка" фигурантов.

Сытник также сообщил, что при задержании Ильяшенко угрожал детективам наградным огнестрельным оружием, которое на данный момент изъято.

Директор НАБУ не исключил, что в деле появятся и другие подозреваемые, так как документы по делу еще анализируются.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали трех человек по подозрению в предложении Сытнику и Холодницкому 6 млн долларов взятки за закрытие дела Злочевского. Сначала подозреваемые предложили 1 млн долларов, но позже, после отказа, было предложено 5 млн долларов за закрытие дела до 14 июня.