В Киеве ограничили движение по Шулявскому путепроводу: работы продлятся 10 дней

С сегоднящнего дня, 9 июля, в Киеве будет ограничено движение в районе Шулявского путепровода. Здесь будут проходить масштабные ремонтные работы. В КГГА попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"В связи с подготовкой к укладке верхних слоев подходов и сопряжения асфальтобетонного покрытия подходов с основным проездом Шулявского путепровода, произойдет частичное ограничение движения транспортных средств по путепроводу. Начало проведения работ - 9 июля, срок исполнения 8-10 дней", - говорится в сообщении.

Ремонт дорожного полотна может занять до десяти дней.

"В коммунальном предприятии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге", - заявили в КГГА.

Тем временем, на Южном мосту до конца лета ограничат движение.

В Киеве на Воздухофлотском путепроводе и под ним частично ограничили движение транспорта на месяц.

Кроме того, наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов и Верховная Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.