подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 июля 2020, четверг, 08:15 628
Общество 2020-07-09T09:15:01+03:00
Українські Новини
В Киеве ограничили движение по Шулявскому путепроводу: работы продлятся 10 дней

В Киеве ограничили движение по Шулявскому путепроводу: работы продлятся 10 дней

Ольга Фандорина
КГГА, Движение, Ограничение движения, Шулявский путепровод
Шулявский мост. Фото: Информатор
Шулявский мост. Фото: Информатор

С сегоднящнего дня, 9 июля, в Киеве будет ограничено движение в районе Шулявского путепровода. Здесь будут проходить масштабные ремонтные работы. В КГГА попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"В связи с подготовкой к укладке верхних слоев подходов и сопряжения асфальтобетонного покрытия подходов с основным проездом Шулявского путепровода, произойдет частичное ограничение движения транспортных средств по путепроводу. Начало проведения работ - 9 июля, срок исполнения 8-10 дней", - говорится в сообщении.

Ремонт дорожного полотна может занять до десяти дней.

"В коммунальном предприятии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге", - заявили в КГГА.

Тем временем, на Южном мосту до конца лета ограничат движение.

В Киеве на Воздухофлотском путепроводе и под ним частично ограничили движение транспорта на месяц.

Кроме того, наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов и Верховная Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом. 

Больше новостей о: КГГА Движение Ограничение движения Шулявский путепровод

Не взирая на карантин, многие мосты и дороги Киева...
На Южном мосту до конца лета ограничат движение: к...
Фирма из орбиты друга Кличко по "Удару" отбирает у...
Стоимость ремонта Шулявского моста превысит 1,05 м...
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты
На Донбассе ВСУ понесли серьезные потери: погиб один военный, еще трое - ранены
Новости
В трех лесничествах в Луганской области продолжается пожар, 71 человек обратился в больницу 09:22
"Винницагаз Сбыт" продолжит поставки газа по регулируемым ценам до августа 09:21 Пресс-релиз
Смертность от коронавируса падает, а заболеваемость продолжает расти - за сутки 810 инфицированных 09:21
Экономика Украины продолжает падать, - Минэкономики 09:16
На Донбассе ВСУ понесли серьезные потери: погиб один военный, еще трое - ранены 08:56
больше новостей
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
"Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов 22:47
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов 14:37
Зеленский продал недвижимость на 13,5 млн гривен 11:29
Самые высокие шансы на главу НБУ - у Сергея Круглика, - Кухар 06:10
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
В Киеве ночью разбушуется сильная гроза: рекомендуют спрятать автомобили и закрыть окна 18:01
больше новостей
Место Вакарчука в Раде займет жена экс-министра обороны
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok