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09 липня 2020, четвер, 08:15 20
Суспільство 2020-07-09T10:01:04+03:00
Українські Новини
У Києві обмежили рух по Шулявському шляхопроводу: роботи триватимуть 10 днів

У Києві обмежили рух по Шулявському шляхопроводу: роботи триватимуть 10 днів

Ольга Фандорина
Київ, Ремонт доріг, Ремонт дорожнього покриття, Шулявський шляхопровід
Шулявський міст. Фото: Інформатор
Шулявський міст. Фото: Інформатор

Сьогодні, 9 липня, у Києві буде обмежено рух в районі Шулявського шляхопроводу. Тут проходитимуть масштабні ремонтні роботи. У КМДА попросили з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Про це повідомила пресслужба КМДА.

"У зв'язку з підготовкою до укладання верхніх шарів підходів і сполучення асфальтобетонного покриття підходів з основним проїздом Шулявського шляхопроводу, відбудеться часткове обмеження руху транспортних засобів по шляхопроводу. Початок проведення робіт — 9 липня, термін виконання 8-10 днів", — сказано в повідомленні.

Ремонт дорожнього полотна може зайняти до десяти днів.

"У комунальному підприємстві просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і уважно дотримуватись правил дорожнього руху, щоб уникнути аварійних ситуацій на дорозі", — заявили в КМДА.

Тим часом, на Південному мосту до кінця літа обмежать рух.

У Києві на Повітрофлотському шляхопроводі і під ним частково обмежили рух транспорту на місяць.

Крім того, покарання за порушення ПДР посилять: штрафи зростуть для пішоходів.

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