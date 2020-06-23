Разумков заявил, что не планирует уходить в отпуск летом

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не планирует уходить в отпуск летом.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", передают Українськi Новини.

"Есть перерыв действительно между сессиями... Я планирую оставаться на работе", - сказал он.

Председатель Рады также отметил, что большинство депутатов, по его мнению, также будут работать на округах и с избирателями, тем более учитывая начало избирательного процесса по местным выборам.

Разумков также подчеркнул, что при необходимости парламентарии смогут собраться между 3-й и 4-й сессией Рады, изменив режим работы парламента.

Как сообщали Українськi Новини, Рада разрешила сотрудникам компаний, предприятий, учреждений уходить в отпуск без сохранения заработной платы на период введения карантина.



Генпрокурор Ирина Венедиктова также не собирается в отпуск летом. Венедиктова дала понять, что у нее очень много работы и не время планировать отпуск.



Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проведет свой летний отпуск в Украине.



Тем временем в Украине растет спрос на внутренний туризм на летний сезон-2020.