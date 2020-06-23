подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 июня 2020, вторник, 20:57 199
Верховная Рада и партии 2020-06-23T21:00:02+03:00
Українські Новини
Разумков заявил, что не планирует уходить в отпуск летом

Разумков заявил, что не планирует уходить в отпуск летом

Валерия Драгомирова
Лето, Разумков Дмитрий, Отпуск-2020
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не планирует уходить в отпуск летом.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", передают Українськi Новини.

"Есть перерыв действительно между сессиями... Я планирую оставаться на работе", - сказал он.

Председатель Рады также отметил, что большинство депутатов, по его мнению, также будут работать на округах и с избирателями, тем более учитывая начало избирательного процесса по местным выборам.

Разумков также подчеркнул, что при необходимости парламентарии смогут собраться между 3-й и 4-й сессией Рады, изменив режим работы парламента.

Как сообщали Українськi Новини, Рада разрешила сотрудникам компаний, предприятий, учреждений уходить в отпуск без сохранения заработной платы на период введения карантина.


Генпрокурор Ирина Венедиктова также не собирается в отпуск летом. Венедиктова дала понять, что у нее очень много работы и не время планировать отпуск.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проведет свой летний отпуск в Украине.

Тем временем в Украине растет спрос на внутренний туризм на летний сезон-2020. 

Больше новостей о: Лето Разумков Дмитрий Отпуск-2020

Взрыв на Позняках: разбор завалов закончен, погибших больше не обнаружено
В Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека
Новости
Разумков рассказал, сколько депутатов переболели COVID-19 21:06
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
В Вильнюсе рядом с музеем жертв геноцида открыли искусственный пляж. Море будут показывать на экране 20:58
Разумков заявил, что не планирует уходить в отпуск летом 20:57
В Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека 20:32
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник 05:00
Гривна после выходных пошла вверх. Официальный курс валют 05:30
В Украине с 1 июля повысят прожиточный минимум. Как изменятся соцвыплаты и пенсии 05:00
больше новостей
Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступных авиарейсов из аэропортов "Киев" и "Борисполь" 11:55
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса! 09:29 Мнение
Деркач обнародовал новую порцию записей разговоров "голосов, похожих на Байдена и Порошенко" 16:40
больше новостей
Авиакомпания SkyUp планирует возобновить внутренние авиаперевозки с 26 июня. Список направлений
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok