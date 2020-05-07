Разумков и Стефанчук в апреле получили по 89,2 тысячи гривен зарплаты и "депутатских"

Заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который недавно прокомментировал возможное назначение Саакашвили вице-премьером, за апрель составила 47,2 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 47,2 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 45 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Зарплата Разумкова за апрель составила 47 230 гривен.

Стефанчук получил в апреле 47 230 гривен зарплаты, а Кондратюк – 44 970 гривен.

Кроме того, Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк в апреле были начислены по 42 040 гривен на выполнение депутатских полномочий за март.

Ответ на запрос Українських Новини

Как сообщали Українські Новини, в феврале Дмитрий Разумков получил 92 тысячи гривен зарплаты и "депутатских".

Ранее сообщалось о том, что заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова за декабрь составила 37,3 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 54,1 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 34,6 тыс. гривен.