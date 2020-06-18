Разумков, Стефанчук и Кондратюк за май получили по 89,3 тысячи гривен зарплаты и "депутатских"

Председателя Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее заявил, что закон о языке нужно пересмотреть с учетом позиции всех граждан, за май заработал 89 270 гривен, его первый заместитель Руслан Стефанчук - 89 270 гривен, а заместительница председателя Елена Кондратюк – 89 270 гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Разумкову за май начислено 47 230 гривен заработной платы.

Также Стефанчук и Кондратюк получили в мае по 47 230 гривен зарплаты.

Кроме того, Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк в мае были начислены по 42 040 гривен на выполнение депутатских полномочий за апрель.

Зарплата Разумкова, Стефанчука и Кондратюк за май. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українські Новини, зарплата Разумкова за апрель составила 47,2 тыс. гривен, Стефанчука – 47,2 тыс. гривен, Кондратюк – 45 тыс. гривен, а также им начислено по 42 тыс. гривен на выполнение депутатских полномочий.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Разумков внес в декларацию 1,3 миллионов гривен дохода, 75 тысяч долларов наличных и 27 миллионов гривен одолженных третьим лицам средств за 2019.