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08 июля 2020, среда, 22:19 300
Недвижимость 2020-07-08T22:30:01+03:00
Українські Новини
В Киеве вдоль Набережного шоссе построят велодорожку за 170 млн грн

В Киеве вдоль Набережного шоссе построят велодорожку за 170 млн грн

Надежда Комендантова
Велосипед, Тендер, Велодорожка, набережное шоссе, велосипедная дорожка
Набережного шоссе. Фото: Facebook/ Комунальна корпорація
Набережного шоссе. Фото: Facebook/ Комунальна корпорація "Київавтодор"

В то время, как в Киеве планируют построить канатную дорогу через Днепр, коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на строительство велосипедной дорожки от Почтовой площади до моста Патона с ожидаемой стоимостью 170,579 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно тендеру, дорожка пройдет по Набережному шоссе.

Предусмотрена установка светофоров для велосипедистов возле ресторана Queen, Киево-Печерской Лавры, системы видеонадзора, обустройство велопарковки, стоек ожидания.

Срок выполнения работ - до 2023 года.

Конечный срок подачи предложений - 10 августа.

Аукцион запланирован на 15 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, количество велосипедистов в Киеве во время карантина, с 12 марта, увеличилось в 2,5 раза.

Также в парке "Владимирская горка" в Шевченковском районе Киева установят фонтан за 9,64 млн гривен.

Кроме того, несмотря на гигантские пробки, Кличко решил строить за 495,2 млн пешеходный туристический маршрут на Трухановом острове.

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