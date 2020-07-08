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08 липня 2020, середа, 22:19 6
Нерухомість 2020-07-08T23:00:01+03:00
Українські Новини
У Києві вздовж Набережного шосе побудують велодоріжку за 170 млн грн

У Києві вздовж Набережного шосе побудують велодоріжку за 170 млн грн

Надежда Комендантова
Велосипедист, Київ, Київавтодор, Комунальна корпорація
Набережного шосе. Фото: Facebook/ Комунальна корпорація
Набережного шосе. Фото: Facebook/ Комунальна корпорація "Київавтодор"

Тоді як в Києві планують побудувати канатну дорогу через Дніпро, комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на будівництво велосипедної доріжки від Поштової площі до мосту Патона з очікуваною вартістю 170,579 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно з тендером, доріжка пройде по Набережному шосе.

Передбачена установка світлофорів для велосипедистів біля ресторану Queen, Києво-Печерської Лаври, системи відеонагляду, облаштування велопарковки, стійок очікування.

Термін виконання робіт — до 2023 року.

Кінцевий термін подачі пропозицій — 10 серпня.

Аукціон запланований на 15 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, кількість велосипедистів у Києві під час карантину, з 12 березня, збільшилася в 2,5 рази.

Крім того, незважаючи на гігантські затори, Кличко вирішив будувати за 495,2 млн пішохідний туристичний маршрут на Трухановому острові.

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