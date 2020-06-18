подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 июня 2020, четверг, 22:18 125
Недвижимость 2020-06-18T23:15:14+03:00
Українські Новини
В Киеве планируют построить канатную дорогу через Днепр

В Киеве планируют построить канатную дорогу через Днепр

Надежда Комендантова
КГГА, Канатная дорога, Инвестор, Гидропарк, Труханов остров
Проект канатной дороги. Фото: КГГА
Проект канатной дороги. Фото: КГГА

Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила привлечь инвестора для обустройства аттракциона канатной переправы через Днепр от арки Дружбы народов на Труханов остров.

Об этом говорится в распоряжении КГГА № 864 от 16 июня, передают Українськi Новини.

Конкурсной комиссии поручено провести конкурс по привлечению инвестора для этого проекта.

Заказчиком проекта определено коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда "Плесо".

Киевское инвестиционное агентство определено заказчиком подготовительных (прединвестиционных) работ для проведения конкурса, ему поручено разработать ориентировочные технико-экономические показатели проекта.

Согласно сообщению КГГА, планируется, что длина канатной переправы составит 530 м, обустройство объекта предполагается с установлением сборно-разборных конструкций без обустройства фундамента.

В сообщении подчеркивается, что проект канатной переправы является элементом рекреационной инфраструктуры и не предусматривает строительство или какие-либо работы, которые могут привести к повреждению объектов культурного наследия.

Как сообщали Українськi Новини, в парке "Владимирская горка" в Шевченковском районе Киева установят фонтан за 9,64 млн гривен.

В Киеве планируется создать 17 зеленых зон для туризма недалеко от жилых массивов.

Также несмотря на гигантские пробки, Кличко решил строить за 495,2 млн пешеходный туристический маршрут на Трухановом острове.

Больше новостей о: КГГА Канатная дорога Инвестор Гидропарк Труханов остров

Во Львове хотят построить канатную дорогу на "Высо...
Не смотря на гигантские пробки, Кличко решил строи...
Нарушитель карантина, переплывший Днепр, прискакал...
В Киеве за сутки 41 новый случай COVID-19. Всего б...
Дело против Порошенко за разжигание вражды о получении томоса расследуется по заявлению прихожан УПЦ КП, – ГБР
Рада предлагает, чтобы всеукраинский референдум мог отменять законы парламента
Новости
В Киеве и Черновицкой области могут ослабить карантин, а в 15 областях - ужесточить, - Ляшко 23:18 Инфографика
Без самоизоляции и тестирования: Турция с 1 июля готова принимать украинцев 22:49
В Киеве планируют построить канатную дорогу через Днепр 22:18
Рада предлагает, чтобы всеукраинский референдум мог отменять законы парламента 21:21
Дело против Порошенко за разжигание вражды о получении томоса расследуется по заявлению прихожан УПЦ КП, – ГБР 21:20
больше новостей
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина 15:10
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
Дмитрий Раимов: Партия Шария отвоевывает улицу 13:03 Мнение
РГК поддерживает переход на киловатт-часы при измерении газа 12:59
больше новостей
Как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция 12:41
После протестов в метро Киева произошла драка участников акций 18:30
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Полный текст меморандума с МВФ: что обязалась сделать Украина перед фондом 07:00 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok