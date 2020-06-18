В Киеве планируют построить канатную дорогу через Днепр

Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила привлечь инвестора для обустройства аттракциона канатной переправы через Днепр от арки Дружбы народов на Труханов остров. Об этом говорится в распоряжении КГГА № 864 от 16 июня, передают Українськi Новини. Конкурсной комиссии поручено провести конкурс по привлечению инвестора для этого проекта. Заказчиком проекта определено коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда "Плесо". Киевское инвестиционное агентство определено заказчиком подготовительных (прединвестиционных) работ для проведения конкурса, ему поручено разработать ориентировочные технико-экономические показатели проекта. Согласно сообщению КГГА, планируется, что длина канатной переправы составит 530 м, обустройство объекта предполагается с установлением сборно-разборных конструкций без обустройства фундамента. В сообщении подчеркивается, что проект канатной переправы является элементом рекреационной инфраструктуры и не предусматривает строительство или какие-либо работы, которые могут привести к повреждению объектов культурного наследия. Как сообщали Українськi Новини, в парке "Владимирская горка" в Шевченковском районе Киева установят фонтан за 9,64 млн гривен. В Киеве планируется создать 17 зеленых зон для туризма недалеко от жилых массивов. Также несмотря на гигантские пробки, Кличко решил строить за 495,2 млн пешеходный туристический маршрут на Трухановом острове.