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08 июля 2020, среда, 21:52 83
Кабмин 2020-07-08T21:53:00+03:00
Українські Новини
Бывшего директора департамента Минэкономики Яровую назначили госсекретарем Минприроды

Бывшего директора департамента Минэкономики Яровую назначили госсекретарем Минприроды

Ольга Фандорина
Кабмин, Минприроды, Назначение на должность, Евдокия Яровая

Кабинет Министров назначил государственным секретарем Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Евдокию Яровую.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Ранее Яровая занимала должность директора департамента экономики и финансов в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин назначил председателем Госводагентства Валентина Шлихту. Что о нем известно.

Также Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки и исполняющим обязанности министра образования и науки.

Также Кабмин назначил первым заместителем министра иностранных дел бывшего первого заместителя министра информационной политики Эмине Джапарову.

В тоже время на встрече с представителями крымскотатарского народа Владимир Зеленский сообщил, что Эмине Джапарова станет первым заместителем министра иностранных дел.

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