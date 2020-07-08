Кабмин назначил председателем Госводагентства Валентина Шлихту. Что о нем известно

Кабинет Министров назначил председателем Государственного агентства водных ресурсов Валентина Шлихту в то время, как языковым омбудсменом преподавателя украинского языка – Тараса Креминя.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Ранее Шлихта занимал должность исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак".

Отмечается, что ему установлен испытательный срок 3 месяца.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки и исполняющим обязанности министра образования и науки.

Также Кабмин назначил первым заместителем министра иностранных дел бывшего первого заместителя министра информационной политики Эмине Джапарову.

В тоже время на встрече с представителями крымскотатарского народа Владимир Зеленский сообщил, что Эмине Джапарова станет первым заместителем министра иностранных дел.