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08 липня 2020, середа, 21:52 4
Кабмін 2020-07-08T22:30:02+03:00
Українські Новини
Колишнього директора департаменту Мінекономіки Ярову призначили держсекретарем Мінприроди

Колишнього директора департаменту Мінекономіки Ярову призначили держсекретарем Мінприроди

Ольга Фандорина
Кабмін, кадрові зміни, Кадрові призначення, Євдокія Ярова, Мінприроди

Кабінет Міністрів призначив державним секретарем Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Євдокію Ярову.

Про це представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Раніше Ярова займала посаду директора департаменту економіки та фінансів в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін призначив головою Держводагентства Валентина Шліхту. Що про нього відомо.

Також Кабінет Міністрів призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконуючим обов'язки міністра освіти і науки.

Також Кабмін призначив першим заступником міністра закордонних справ колишню першу заступницю міністра інформаційної політики Еміне Джапарову.

 

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