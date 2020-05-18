В Киеве построят новую большую мечеть, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский ожидает от крымских татар проект строительства новой мечети в Киеве и готов поддержать его.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам его встречи с представителями крымскотатарского народа по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, передают Українськi Новини.

"В Киеве планируется построить новую большую мечеть. Президент подчеркнул, что он ждет от крымских татар проект этой мечети и готов поддержать его", - сказано в нем.

Также Зеленский сообщил, что в ближайшие дни планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Помимо этого, на границе Херсонской области и аннексированного Россией Крыма, по его словам, будет построен большой хаб.

Глава государства также напомнил, что по итогам договоренностей с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсонской области будет построено 500 квартир для переселенцев из Крыма.

В ходе встречи Зеленский инициировал создание рабочей группы по решению проблем крымскотатарского народа.

Он отметил, что рабочая группа должна рассматривать не только правовые, но и экономические вопросы, которые беспокоят крымских татар.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев поддержал эту инициативу.

Кроме того, на встрече с представителями крымскотатарского народа Зеленский сообщил, что Эмине Джапарова станет первым заместителем министра иностранных дел.

Президент мотивировал это решение тем, что представители крымскотатарского народа, по его мнению, должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне.

"Мы хотим построить государство, в котором каждый человек чувствует себя гражданином Украины. Я хотел бы, чтобы каждый чувствовал себя полноценным гражданином, не забывая об истории и о традициях своего народа. Мы хотим поддерживать вас не только на словах, а и в действиях, на законодательном уровне", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, на зданиях ОПУ и Кабмина ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа проецируют видеотрансляцию.

Тем временем, Европейский Союз заявил, что не признает сейчас и не признает в будущем незаконную аннексию Крыма Россией.