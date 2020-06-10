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10 июня 2020, среда, 16:28 1035
Кабмин 2020-06-10T16:45:01+03:00
Українські Новини
Кабмин назначил первым замминистра иностранных дел Джапарову

Кабмин назначил первым замминистра иностранных дел Джапарову

Кира Молчанова
Кабмин, МИД, Гончаренко, Эмине Джапарова
Эмине Джапарова. Фото: facebook.com/edzhaparova
Эмине Джапарова. Фото: facebook.com/edzhaparova

Кабинет Министров назначил первым заместителем министра иностранных дел бывшего первого заместителя министра информационной политики Эмине Джапарову.

Об этом написал депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Джапарова с марта по октябрь 2014 года работала видеоредактором, помощником главного редактора сайта "Крым.Реалии".

С февраля 2014 года работала журналистом (фри-лансер) "Радио Свобода", была автором идей и продюсером программ по истории крымских татар.

Занимала должность первого замминистра информационной политики с апреля 2016 года по сентябрь 2019 года.

Джапарова сообщила, что в случае назначения заместителем министра иностранных дел, планирует заниматься вопросами Крыма и публичной дипломатии.

Как сообщали Українськi Новини, на встрече с представителями крымскотатарского народа Зеленский сообщил, что Эмине Джапарова станет первым заместителем министра иностранных дел.

На встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что Крым для Украины потерян навсегда.

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