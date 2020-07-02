ФРУ заявляет об отсутствии оснований для резкого повышения минимальной зарплаты в 2021

Федерация работодателей Украины (ФРУ) отмечает, что повышение минимальной заработной платы на 38%, которое Кабмин планирует провести в 2021 году, не является обоснованным.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель председателя Федерации работодателей Украины Сергей Беленький.

"Что касается минимальной заработной платы, то планируется ее значительное увеличение. Минимальная зарплата будет увеличиваться в три этапа. На первом этапе, с 1 сентября 2020, насколько мне известно, зарплата составит 5 тыс. гривен; с 1 января 2021 – это уже 6 тыс. гривен. Ну и с 1 июля 2021 минимальная зарплата возрастет до 6,5 тыс. гривен. Это увеличение к сегодняшнему уровню на 38%. Если мы посмотрим на показатели развития экономики, промышленности, ВВП, на показатели инфляции, то увидим, что оснований для столь значительного увеличения (минимальной заработной платы) нет", - сообщил Беленький.

Также он отметил, что на данный момент в Украине экономика еще даже не начала восстанавливаться после глубокого падения, обусловленного в том числе карантинными ограничениями.

Производительность труда не растет, инфляция очень низкая, поэтому для многих сфер экономики повышение минимальной заработной платы может стать критическим фактором падения конкурентоспособности; это касается в том числе и промышленности.

Кроме того, это может стать причиной краха микробизнеса и малого бизнеса, особенно в так называемых депрессивных регионах, где зарплаты намного ниже, чем, к примеру, в Киеве.

Также Беленький сообщил, что вполне вероятно увеличение уровня тенизации рынка труда.

"Сегодня, по разным оценкам, уровень тенизации составляет около 40-50%, и это без повышения (минимальной зарплаты). Если произойдет такое повышение, то, наверное, довольно значительная часть предпринимателей тоже захочет "уйти в тень". Поэтому уровень тенизации рынка труда, вероятно, еще более возрастет", - отметил Беленький.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен с 1 января 2021 года.

При этом минимальная зарплата с 1 января установлена в размере 4 723 гривны.

В мае средняя заработная плата увеличилась по сравнению с апрелем на 1,1%, или на 112 гривен до 10 542 гривен в месяц.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве - 15 278 гривен/месяц, самый низкий в Черновицкой области - 7 560 гривен/месяц.