После продолжительного падения доллар вырос. Официальный курс на четверг

Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июля, на 2,05 коп. до 26,9514 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 июля, на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,8321 1 доллар США 26,9514 1 швейцарский франк 28,6321 10 иен 2,5063 10 российских рублей 3,7828 1 евро 30,4295

Как сообщали Українські Новини, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, кому стоит продавать доллары, а кому - нет. По его словам, в декабре доллар был максимально дешевым, в феврале уже дороже. Это позволит заработать на изменении курса 20-32% годовых. Тем, кто покупал доллар в мае-июне по 26,7-26,8 грн, сдавать валюту с целью получения дохода нет смысла – заработок составит всего 20-30 копеек на долларе.

Также руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что из-за отставки Якова Смолия в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 UAH/USD.