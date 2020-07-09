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09 июля 2020, четверг, 05:00 1531
Финансы 2020-07-09T07:00:03+03:00
Українські Новини
После продолжительного падения доллар вырос. Официальный курс на четверг

После продолжительного падения доллар вырос. Официальный курс на четверг

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Курс НБУ на четверг
Курс НБУ на четверг

Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июля, на 2,05 коп. до 26,9514 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 июля, на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,8321
1 доллар США 26,9514
1 швейцарский франк 28,6321
10 иен 2,5063
10 российских рублей 3,7828
1 евро 30,4295

Как сообщали Українські Новини, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, кому стоит продавать доллары, а кому - нет. По его словам, в декабре доллар был максимально дешевым, в феврале уже дороже. Это позволит заработать на изменении курса 20-32% годовых. Тем, кто покупал доллар в мае-июне по 26,7-26,8 грн, сдавать валюту с целью получения дохода нет смысла – заработок составит всего 20-30 копеек на долларе.

Также руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что из-за отставки Якова Смолия в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 UAH/USD.

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