После трехдневного роста гривна упала в цене. Официальный курс нацвалюты на 9 июля

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июля, на 2,05 коп. до 26,9514 UAH/USD, в то время, как в обменных пунктах киевских банков доллар и евро посреди недели снова обвалились.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 июля, на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,8321 1 доллар США 26,9514 1 швейцарский франк 28,6321 10 иен 2,5063 10 российских рублей 3,7828 1 евро 30,4295

Как сообщали Українські Новини, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн/долл.

Также директор Департамента Казначейства Идея Банка Ярослав Кабин заявил, что в ближайшую неделю эксперты не видят предпосылок для роста курса и ожидают котировки на уровне 26,80-27,20 UAH/USD.

Кроме того, аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.