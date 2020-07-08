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08 июля 2020, среда, 16:47 11
Финансы 2020-07-08T16:49:13+03:00
Українські Новини
После трехдневного роста гривна упала в цене. Официальный курс нацвалюты на 9 июля

После трехдневного роста гривна упала в цене. Официальный курс нацвалюты на 9 июля

Елена Новикова
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Официальный курс гривны на 9 июля
Официальный курс гривны на 9 июля

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июля, на 2,05 коп. до 26,9514 UAH/USD, в то время, как в обменных пунктах киевских банков доллар и евро посреди недели снова обвалились.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 июля, на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,8321
1 доллар США 26,9514
1 швейцарский франк 28,6321
10 иен 2,5063
10 российских рублей 3,7828
1 евро 30,4295

Как сообщали Українські Новини, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн/долл. 

Также директор Департамента Казначейства Идея Банка Ярослав Кабин заявил, что в ближайшую неделю эксперты не видят предпосылок для роста курса и ожидают котировки на уровне 26,80-27,20 UAH/USD.

Кроме того, аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.

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