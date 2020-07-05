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05 июля 2020, воскресенье, 22:13 1916
Общество 2020-07-05T23:15:02+03:00
Українські Новини
Во Львовской области может прорвать дамбу. Спасатели предупреждают о затоплении

Во Львовской области может прорвать дамбу. Спасатели предупреждают о затоплении

Валерия Драгомирова
Львовская область, Наводнение, Прорыв дамбы, Повышение уровня воды
Наводнение. Фото: СБУ
Наводнение. Фото: СБУ

В то время, как на Прикарпатье остаются подтопленными 12 населенных пунктов, спасатели предупреждают о повышении уровня воды в нескольких реках Украины. Во Львовской области возможен прорыв дамбы.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС Украины.

Сообщается, что 5-6 июля на реке Припять в створе поста Речица вода может затопить приусадебные участки в селе Подгорье в Волынской области.

Также на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается изменение гидрологических режима с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м.

На Днестре на участке Раздел-Журавно ожидается подъем воды на 1,3 - 1,8 м, местами возможен выход воды из берегов.

На рек Стрвяж возле села Лука во Львовской области ожидается подъем воды на 2,5 - 3,5 м, возможно затопление домов и приречной инфраструктуры.

Кроме того, существует угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных населенных пунктов в Самборском районе (села Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчыци).

Как сообщали Українські Новини, вырубка лесов является главной причиной наводнений на Западе Украины. 

Тем временем Евросоюз поможет ликвидировать последствия наводнений на западе Украины. 

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