Зеленский после посещения Луганской области отправился с рабочим визитом в Черновцы

Президент Владимир Зеленский после посещения Луганской области в связи с масштабными лесными пожарами отправился с рабочим визитом в Черновцы.

Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе Президента.

По словам собеседника, на 8 июля планировался визит главы государства в Черновицкую область, однако из-за пожаров его отсрочили на полдня, чтобы Зеленский сначала посетил Луганскую область.

"После поездки в Луганскую область Президент прибудет в Черновцы после обеда", – сообщил он.

В ходе визита Президент Зеленский планирует осмотреть последствия паводков в области и посетить объекты программы "Большое строительство".

Как сообщали Українськi Новини, в ходе визита в Луганскую область Президент Зеленский сообщил, что гражданам, которые лишились своих домов вследствие лесных пожаров, будет выделено по 300 тысяч гривен компенсации.

Владимир Зеленский задекларировал 13,5 миллиона гривен доходов от продажи имущества. Об этом свидетельствуют внесенные им в реестр деклараций изменения в имущественном состоянии.