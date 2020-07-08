Сегодня Пенсионный фонд выделил на повышенные пенсии еще 1,6 миллиарда

В то время, как Пенсионный фонд Украины сделал перерасчет ежемесячных выплат с 1 июля, сегодня ведомство направило еще 1,6 миллиарда гривен для пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда на своей странице в Facebook, передают Українські Новини. "На пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 12,0 миллиарда гривен", - говорится в сообщении. Пенсионный фонд направил 1,6 миллиарда гривен на пенсии. Фото: Facebook\/Пенсионный фонд Украины Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. Ранее Українські Новини сообщали, 7 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, выделил на ежемесячные пенсии еще 1,5 миллиарда гривен. С 4 июля украинские пенсионеры будут получать повышенные пенсии. Тем временем, Пенсионный фонд Украины запустил новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии при достижении пенсионного возраста.