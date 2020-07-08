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08 июля 2020, среда, 20:32 25 Инфографика
Финансы 2020-07-08T20:33:25+03:00
Українські Новини
Сегодня Пенсионный фонд выделил на повышенные пенсии еще 1,6 миллиарда

Сегодня Пенсионный фонд выделил на повышенные пенсии еще 1,6 миллиарда

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, пенсии в Украине, Финансирование пенсий
Пенсия.
Пенсия.

В то время, как Пенсионный фонд Украины сделал перерасчет ежемесячных выплат с 1 июля, сегодня ведомство направило еще 1,6 миллиарда гривен для пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"На пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 12,0 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Пенсионный фонд направил 1,6 миллиарда гривен на пенсии. Фото: Facebook/Пенсионный фонд Украины Пенсионный фонд направил 1,6 миллиарда гривен на пенсии. Фото: Facebook/Пенсионный фонд Украины

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Ранее Українські Новини сообщали, 7 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, выделил на ежемесячные пенсии еще 1,5 миллиарда гривен.

С 4 июля украинские пенсионеры будут получать повышенные пенсии.

Тем временем, Пенсионный фонд Украины запустил новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии при достижении пенсионного возраста.

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