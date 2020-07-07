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07 июля 2020, вторник, 17:08 1063
Финансы 2020-07-07T17:30:02+03:00
Українські Новини
Сегодня Пенсионный фонд выделил на повышенные пенсии еще 1,5 миллиарда гривен

Сегодня Пенсионный фонд выделил на повышенные пенсии еще 1,5 миллиарда гривен

Ирина Николенко
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Пенсии. Фото:
Пенсии. Фото: "АиФ"

В то время, как Пенсионный фонд Украины сделал перерасчет ежемесячных выплат с 1 июля, сегодня ведомство направило еще 1,5 миллиарда гривен для пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

7 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, выделил на ежемесячные пенсии еще 1,5 миллиарда гривен.

"На пенсионные выплаты направлено 1,5 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 10,4 миллиарда гривен", – говорится в сообщении.

Пенсионный фонд направил 1,5 миллиарда гривен на пенсии. Фото: Facebook/Пенсионный фонд УкраиныПенсионный фонд направил 1,5 миллиарда гривен на пенсии. Фото: Facebook/Пенсионный фонд Украины

Также додают, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Ранее Українські Новини сообщали, 6 июля Пенсионный фонд Украины направил еще 5,2 миллиарда гривен на повышенные июльские пенсии.

С 4 июля украинские пенсионеры, которые утратили трудоспособность, будут получать повышенные пенсии до 1712 грн.

Пенсионный фонд Украины запустил новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии при достижении пенсионного возраста.

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