Эксперт Совета Европы рекомендует отказаться от передачи Нацраде регулирования интернет-СМИ

В то время, как НСЖУ требует, чтобы "Венецианская комиссия" рассмотрела доработанный законопроект о медиа, консультант Совета Европы Жан-Франсуа Фурнемон рекомендует отказаться от передачи Национальному совету по телевидению и радиовещанию регулирования интернет-медиа.

Об этом он сообщил в ходе онлайн-дискуссии, посвященной законопроекту "О медиа".

"Я бы советовал не делать этого", - сказал эксперт, подчеркнув, что такой подход выходит за рамки директивы ЕС AVMS, которая касается только аудиовизуальных медиа.

Фурнемон добавил, что если украинские парламентарии все-таки пойдут на этот шаг, то в таком регулировании запреты должны быть ограничены до минимума, а регистрация должна быть просто и понятной.

"Конечно не должно быть дальнейших обязательств по контенту, которые бы навязывались онлайн-медиа, поскольку это не является европейской практикой и это выходит за рамки AVMS – директивы, которая касается только аудиовизуальных медиа", - подчеркнул эксперт.

Характеризуя законопроект "О медиа", он подчеркнул, что многие его формулировки носят неясный и нечеткий характер и должны быть уточнены или переработаны.

В частности, это касается вопросов санкций в отношении медиа, требования к их собственности (учитывать работу партийной, профсоюзной и другой прессы, принадлежащей каким-либо ассоциациям и объединениям), вопросов регистрации и лицензирования.

По его мнению, из законопроекта должны быть удалены параграфы, касающиеся освещения тем, связанных с деятелями коммунистического и национал-социалистического режимов.

Также он подчеркнул, что законопроект в первую очередь должен быть направлен на защиту права медиа на самовыражение, а не концентрироваться на санкционных мерах в отношении прессы.

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Онайн дисскусия с участием эксперта Совета Европы Фурнемона.

Как сообщали Українськi Новини, в законопроекте "О медиа" №2693, который предложен депутатами от "Слуги Народа", предлагается передать Национальному совету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации, а также право требовать в суде блокирования онлайн-медиа.

В середине мая Рада направила на повторное первое чтение законопроект №2693 о медиа.

1 июля парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике одобрил доработанный текст и рекомендовал Раде его принять, несмотря на требования ряда онлайн-СМИ и блогеров отклонить законопроект.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что наложение штрафов на СМИ на основе размытых формулировок законопроекта № 2693 "О медиа" вызывает обеспокоенность.

По мнению НСЖУ и многих журналистов и СМИ содержит угрозы сворачивания свободы слова в Украине.