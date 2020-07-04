НСЖУ категорически отказался поддерживать законопроект "О медиа"

В субботу, 4 июля, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что организация не поддерживает законопроект "О медиа", поскольку его авторы спекулируют нормами закона, а члены Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания получат чрезмерно широкие полномочия.

Об этом Томиленко написал у себя в Facebook.

"Несмотря на пафосную риторику авторов законопроекта "О медиа", НСЖУ этот проект не поддерживает", — говорится в сообщении.

Уточним, что дальше Томиленко приводит конкретные нормы из документа, которые, на самом деле, уже прописаны в законодательстве и применяются в повседневной жизни журналистов.

В частности, что документ якобы "предоставляет много возможностей, в частности, для местных вещателей… право заключать официальные договора, получать гранты". Томиленко рассказал, что право составлять договора на освещение деятельности органов власти уже прописано действующим законодательством.

"Особенно этой нормой пользуются местные медиа. А внедрение грантовой поддержки медиа действительно поддерживается министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко. Но для этого, как и для реализации программы антикризисных мероприятий по поддержке СМИ по примеру европейских стран, нужно принимать специальный закон. Собственно, успешным тут есть и украинский опыт по принятию Закона о поддержке креативных индустрий", — говорится в сообщении.

Не менее спекулирующей, заявляет Томиленко, является утверждение о том, что "документ дает возможность на защиту профессии журналистов, которые работают в зарегистрированных медиа".

"Профильные статьи Уголовного кодекса о препятствовании журналистской деятельности и сейчас распространяются на журналистов зарегистрированных СМИ. Поскольку онлайн-медиа в Украине преимущественно регистрируются как информационные агентства, то их редакционные удостоверения, подтвеждающих статус журналиста", — рассказал он.

На самом деле, рассказывает Томиленко, авторы законопроекта хотят, спекулируя нормами закона о защите прав журналистов, ликвидировать понятие информационного агентства, заставляя онлайн-медиа регистрировать своих сотрудников в Национальном совете.

В то же время глава НСЖУ уточнил, что закон "ухудшает права печатных и онлайн-СМИ до уровня жесткого регулирования ТРК". А народные депутаты от фракции "Слуга народа", которые поддержали документ, хотят, чтобы "все регулировалось как за можно более жесткой существующей в Украине моделью".

Не менее важным моментом в проекте закона является то, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания получит право на упрощенную процедуру штрафования СМИ за счет ускоренного судебного рассмотрения дел. И наоборот, ответственность за злоупотребление этой возможностью для ведомства не прописана.

Кроме того, конкурсный отбор членов Нацсовета не ограничивает возможности президента назначить туда "своих" кандидатов, которые будут идти по общему списку.

"В Украине от начала работы деятельность Нацсовета сильно подвержена политическому влиянию Президента и большинства в парламенте, но такой порядок записан в Конституции. Поэтому закон "О медиа" не может сделать медиа-регулятора политически независимым. Поэтому сложно назвать хорошей медиа-реформой распространение действий Нацсовета по вопросам телевидения и радио на печатные и онлайн-СМИ. И никакие пафосные речи здесь не сработают", — подчеркнул в обращении Томиленко.