В новом законопроекте о медиа расширили возможности бликоровки сайтов и запретили "пренебрегать госязыком"

В то время, как фракция "Слуга народа" предлагает ужесточить контроль над интернет-СМИ, в новой версии законопроекта о медиа, который могут внести в Раду после 1 июля, планируют расширить возможности блокировки сайтов и запретить "пренебрежение к государственному языку". Об этом сообщает издание "Страна".

После того, как медиа раскритиковали проект закона о медиа, его отправили на переделку.

Как сообщает издание, в новом документе оставили практически все самые скандальные нормы. Некоторые из них расширили и ужесточили.

Какие изменения в новом проекте

В законопроект внесли несколько уточнений ряда базовых определений. Например, в понятие "онлайн-медиа" вписали уточнение, что это медиа, которое не просто распространяет информацию при помощи сети Интернет, а и имеет "собственный веб-сайт или собственную страницу на платформе общего доступа к информации".

"Очевидно, таким уточнением законописцы пытались вывести из-под действия закона блогеров. "Но отсылка, что распространение информации должно идти на личной странице на платформе общего доступа к информации (например, личная страница в любой социальной сети) все-равно причисляет блогеров к онлайн-медиа", – говорится в сообщение.

Также в документе вписали блок новых терминов: конечный бенефициарный собственник субъектов в сфере медиа, ключевой участник субъекта в сфере медиа, признаки непрямого и прямого решающего влияния на деятельность медиа и другие.

Как и в предыдущей версии, надзором за всем медиарынком будет заниматься Национальный совет по телерадиовещанию. Но в новом проекте упростили требования к его членам.

Также расширили полномочия Нацсовета.

"Также Нацсовет получит право обращаться к собственникам поисковых систем, в том числе иностранным, с требованием исключения или блокирования в результатах поиска или каталогах информации, которая подпала под санкции в Украине", – говорится в сообщении.

Согласно новому проекту, предлагается создать общее регулирование – общественный союз, который будет создаваться при Нацсовете из представителей лицензированных медиа.

Также расширили возможности блокировки медиа. Предлагается ввести 5 видов санкций: штраф, аннулирование регистрации медиа, аннулирование лицензии, запрет онлайн-медиа на территории Украины, запрет иностранного аудиовизуального медиа-сервиса на территории Украины.

Штрафы может устанавливать Нацсовет, другие санкции – на основании решения суда.

В документ додали блок, как будет реализовываться блокировка онлайн-медиа.

"Для медиа, доменное имя которых UA или УКР, будут требовать от регистратора доменных имен прекратить регистрацию или сопровождение доменного имени. Также обяжут поставщика услуг хостинга (если он является резидентом Украины), прекратить предоставление этих услуг", – говорится в сообщении.

Если медиа зарегистрированы в других доменных зонах, тогда обяжут провайдеров блокировать ресурс.

Кроме того, в "новом" документе запрещаются высказывания, которые побуждают к дискриминации на основании гендерной идентичности.

Также запрещается транслировать высказывания или материалы, которые унижают или показывают пренебрежение к государственному языку.

Ранее Українські Новини сообщали, Зеленский поручил Кабмину внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности медиа в соответствии с требованиями и стандартами к новостям.

Также Рада направила на повторное первое чтение законопроект №2693 о медиа, за который проголосовали 278 депутатов при минимально необходимых 226.