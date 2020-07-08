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08 июля 2020, среда, 17:03 66
Политика 2020-07-08T17:15:02+03:00
Українські Новини
Суд отказался рассматривать меру пресечения Порошенко

Суд отказался рассматривать меру пресечения Порошенко

Кира Молчанова
Печерский суд, Ходатайство, мера пресечения, Петр Порошенко, Личное обязательство
Петр Порошенко. Фото: Facebook
Петр Порошенко. Фото: Facebook

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство Офиса генпрокурора об избрании бывшему Президенту Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства.

Такое решение вынес судья Сергей Вовк, передают Українськi Новини.

"Ходатайство оставить без рассмотрения", - сказал он, объявляя решение.

Таким образом, суд учел тот факт, что расследование дела против Порошенко на момент рассмотрения меры пресечения уже завершено и суд не может рассматривать такие ходатайства.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного производства в отношении Порошенко по подозрению в подстрекательстве к незаконному назначению Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Порошенко было составлено и сообщено о нем в соответствии с действующим законодательством.

Венедиктова просит Печерский районный суд избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства вместо ареста с залогом в 10 млн гривен, о чем ранее просила прокуратура.

Тем временем суд продлил расследование дела против Петра Порошенко до 10 октября. 

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Суд отказался рассматривать меру пресечения Порошенко
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