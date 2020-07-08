Суд отказался рассматривать меру пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство Офиса генпрокурора об избрании бывшему Президенту Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства. Такое решение вынес судья Сергей Вовк, передают Українськi Новини. "Ходатайство оставить без рассмотрения", - сказал он, объявляя решение. Таким образом, суд учел тот факт, что расследование дела против Порошенко на момент рассмотрения меры пресечения уже завершено и суд не может рассматривать такие ходатайства. Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного производства в отношении Порошенко по подозрению в подстрекательстве к незаконному назначению Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Порошенко было составлено и сообщено о нем в соответствии с действующим законодательством. Венедиктова просит Печерский районный суд избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства вместо ареста с залогом в 10 млн гривен, о чем ранее просила прокуратура. Тем временем суд продлил расследование дела против Петра Порошенко до 10 октября.