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08 июля 2020, среда, 10:21 8
Общество 2020-07-08T17:21:46+03:00
Українські Новини
В Порошенко бросили пачку долларов, когда он произносил речь с порога Печерского суда

В Порошенко бросили пачку долларов, когда он произносил речь с порога Печерского суда

Кира Молчанова
Печерский суд, фальшивые деньги, Петр Порошенко, Сувенирные доллары

Пока длился перерыв в судебном по избранию меры пресечения бывшему Президенту Петру Порошенко, пятый президент вышел на порог Печерского суда и стал произносить речь перед своей группой поддержки. В этот момент неизвестный мужчина бросил в него пачку сувенирных долларов.

Видео инцидента распространил телеграм-канал Pavlovsky News.

Сразу после броска Порошенко стали защищать его охранники, а Порошенко указал на мужчину, который метнул в него фальшивую валюту и назвал провокатором.

"Этого провокатора, который к нам прорвался, срочно, мы сейчас установим кто он и откуда взялся. Мы будем именно так встречаться с каждым. Это Офис президента, заказывает именно такие шаги против лидера оппозиции. Еще одно подтверждение, что они нас боятся. Пусть трясутся", - сказал Порошенко.

Сторонники Порошенко сразу стали толкать этого мужчину.

Как сообщали Українські Новини, Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство Офиса генпрокурора об избрании бывшему Президенту Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства.

 Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного производства в отношении Порошенко по подозрению в подстрекательстве к незаконному назначению Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Порошенко было составлено и сообщено о нем в соответствии с действующим законодательством.

Венедиктова просит Печерский районный суд избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства вместо ареста с залогом в 10 млн гривен, о чем ранее просила прокуратура.

Тем временем суд продлил расследование дела против Петра Порошенко до 10 октября. 

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