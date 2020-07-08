В Порошенка кинули пачку доларів, коли він виголошував промову з порога Печерського суду

В період перерви судового засідання по клопотанню про обрання експрезиденту запобіжного заходу Петро Порошенко виголошував промову з порогу будівлі Печерського суду перед своїми прихильниками. Невідомий чоловік з натовпу кинув у нього пачку сувенірних доларів.

Відео інциденту поширив телеграм-канал Pavlovsky News.

Відразу після кидка Порошенка стали захищати його охоронці, а Порошенко вказав на чоловіка, який кинув у нього фальшиву валюту і назвав провокатором.

"Цього провокатора, який до нас прорвався, терміново, ми зараз встановимо хто він і звідки взявся. Ми будемо саме так зустрічатися з кожним. Це Офіс президента, замовляє саме такі кроки проти лідера опозиції. Ще одне підтвердження, що вони нас бояться. Нехай тремтять", - сказав Порошенко.

Прихильники Порошенка одразу стали штовхати цього чоловіка.

Як повідомляли Українські Новини, суд відмовився розглядати клопотання, подане Офісом генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Петру Порошенку, оскільки розслідування його справи вже завершене.

Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінального провадження стосовно Порошенка за підозрою в підбурюванні до незаконного призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Генпрокурор Ірина Венедіктива повідомила, що підозру п'ятому президенту було складено та оголошено відповідно до чинного законодавства України.

Венедіктова просить Печерський районний суд обрати для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання замість арешту з заставою в 10 млн гривень, про що раніше прокуратура просила.