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08 июля 2020, среда, 16:35 87
Судебная власть 2020-07-08T16:35:05+03:00
Українські Новини
Суд удалился в совещательную комнату для решения вопроса о мере пресечения Порошенко

Суд удалился в совещательную комнату для решения вопроса о мере пресечения Порошенко

Ирина Николенко
Печерский райсуд Киева, Уголовное производство, мера пресечения, Петр Порошенко, Дело против Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Facebook
Петр Порошенко. Фото: Facebook

Печерский районный суд Киева удалился в совещательную комнату для решения вопроса о мере пресечения для бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом объявил судья Сергей Вовк, передают Українськi Новини.

Суд заслушал все стороны процесса и их пояснения.

Также сторона обвинения согласилась с тем, что мера пресечения не может быть избрана после того, как следствие по делу против Порошенко завершено.

Суд ушел для принятия решения.

Как сообщали Українськi Новини, 8 июля Печерский районный суд города Киева продолжит рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения пятому Президенту Украины Петру Порошенко. Его подозревают в издании незаконного Указа о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Также судья Сергей Вовк отложил рассмотрение меры пресечения бывшему президенту Петру Порошенко до 1 июля.

Кроме того, были закрыты 3 уголовных производства, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко в связи с тем, что отсутствует в его действиях состав преступления.

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