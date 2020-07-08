Сегодня суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко

Сегодня, 8 июля, Печерский районный суд города Киева продолжит рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения пятому Президенту Украины Петру Порошенко.

Так, Порошенко подозревают в издании незаконного Указа о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Заседание Печерского районного суда Киева должно начаться в 11:00.

Как сообщали Українські Новини, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение пятому Президенту Петру Порошенко было составлено и сообщено о нем в соответствии с действующим законодательством.

Также согласно опросу КМИС, считают, что правоохранительные органы преследуют Порошенко за нарушение им закона и называют это борьбой за справедливость.

А 3 уголовных производства, в которых фигурирует Порошенко, были закрыты в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Ранее Печерский районный суд Киева отложил до 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Порошенко.