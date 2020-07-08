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08 июля 2020, среда, 10:26 61
Судебная власть 2020-07-08T10:45:02+03:00
Українські Новини
Сегодня суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко

Сегодня суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко

Анна Рудык
Печерский райсуд Киева, мера пресечения, Петр Порошенко, суд над Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Порошенко

Сегодня, 8 июля, Печерский районный суд города Киева продолжит рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения пятому Президенту Украины Петру Порошенко.

Так, Порошенко подозревают в издании незаконного Указа о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Заседание Печерского районного суда Киева должно начаться в 11:00.

Как сообщали Українські Новини, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение пятому Президенту Петру Порошенко было составлено и сообщено о нем в соответствии с действующим законодательством.

Также согласно опросу КМИС, считают, что правоохранительные органы преследуют Порошенко за нарушение им закона и называют это борьбой за справедливость.

А 3 уголовных производства, в которых фигурирует Порошенко, были закрыты в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Ранее Печерский районный суд Киева отложил до 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Порошенко.

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