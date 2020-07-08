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  • Кабмин назначил языковым омбудсменом преподавателя украинского языка Креминя
08 июля 2020, среда, 16:33 63
Политика 2020-07-08T16:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмин назначил языковым омбудсменом преподавателя украинского языка Креминя

Кабмин назначил языковым омбудсменом преподавателя украинского языка Креминя

Ольга Фандорина
Омбудсмен, Тарас Креминь, Назначение на должность, Языковой омбудсмен
Тарас Креминь. Фото: detector.media
Тарас Креминь. Фото: detector.media

Кабинет Министров назначил преподавателя украинского языка Тараса Креминя на должность уполномоченного по защите государственного языка после увольнения Монаховой.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Креминь родился в 1978 году, является преподавателем украинского языка и литературы, а также английского языка и зарубежной литературы.

Он имеет ученую степень кандидата филологических наук.

Сейчас Креминь является профессором в нескольких университетах Николаева.

В 2010 году он стал депутатом Николаевского областного совета.

В 2014 году Креминь был избран председателем Николаевского областного совета.

С 2014 по 2019 год возглавлял подкомитет комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования.

Креминь также является соавтором закона "О государственном языке".

25 июня Кабинет Министров создал секретариат уполномоченного по защите государственного языка и утвердил предельную численность его сотрудников в 50 человек.

Кабинет Министров рассматривал 3 кандидатов на должность уполномоченного по защите государственного языка: филолога, специалиста коммуникации Светлану Броникову;  кандидата физико-математических наук Святослава Литинского и преподавателя украинского языка Тараса Креминя.

Как сообщали Українськi Новини, ранее "языковой уполномоченный" Монахова не подала декларацию о доходах несмотря на требования закона.

27 ноября Гончаренко сообщил, что Кабмин назначил Монахову на должность уполномоченного по защите госязыка.

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