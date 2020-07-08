Кабмин назначил языковым омбудсменом преподавателя украинского языка Креминя

Кабинет Министров назначил преподавателя украинского языка Тараса Креминя на должность уполномоченного по защите государственного языка после увольнения Монаховой. Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. Креминь родился в 1978 году, является преподавателем украинского языка и литературы, а также английского языка и зарубежной литературы. Он имеет ученую степень кандидата филологических наук. Сейчас Креминь является профессором в нескольких университетах Николаева. В 2010 году он стал депутатом Николаевского областного совета. В 2014 году Креминь был избран председателем Николаевского областного совета. С 2014 по 2019 год возглавлял подкомитет комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования. Креминь также является соавтором закона "О государственном языке". 25 июня Кабинет Министров создал секретариат уполномоченного по защите государственного языка и утвердил предельную численность его сотрудников в 50 человек. Кабинет Министров рассматривал 3 кандидатов на должность уполномоченного по защите государственного языка: филолога, специалиста коммуникации Светлану Броникову; кандидата физико-математических наук Святослава Литинского и преподавателя украинского языка Тараса Креминя. Как сообщали Українськi Новини, ранее "языковой уполномоченный" Монахова не подала декларацию о доходах несмотря на требования закона. 27 ноября Гончаренко сообщил, что Кабмин назначил Монахову на должность уполномоченного по защите госязыка.