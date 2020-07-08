Омбудсмен Денисова вдвое завысила стоимость создание нового сайта, – эксперты

Эксперты в сфере IT-технологий считают, что уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, запросив выделение 3,5 млн гривен из фонда борьбы с COVID-19 на новый веб-сайт для ее ведомства, вдвое завысила стоимость его создания.

Об этом сообщил интернет-журнал Ain.ua, специализирующийся на тематике IT-бизнеса, технологий и предпринимательства.

Журналисты попросили IT-специалистов оценить заявку Денисовой. В частности, управляющий партнер Seventeam Agency Дмитрий считает, что смета в размере 3,5 млн гривен для создания сайта ведомства является завышенной.

"В заявке Офиса омбудсмена сказано, что они планируют совершить фактически редизайн и обновление программного обеспечения существующего сайта. Действительно, текущий сайт Омбудсмена очень морально устарел как с точки зрения UX, так и со стороны софта. Но еще больше он устарел с точки зрения практичного применения и не носит абсолютно никаких сервисных функций. Фактически, это вещь в себе и для своих - обычное бюрократическое освоение бюджета в стиле "шоб було".

Сам сайт сейчас выглядит, как профильное корпоративное медиа. Там нет никаких пользовательских сервисов, кроме системы электронных обращений. Потому, если рассматривать его, как редизайн и обновление серверного ПО, то заявленная сумма выглядит завышенной в 2 раза по всем пунктам. Реальная стоимость такого продукта в украинских реалиях составляет 50-70 тыс. долларов (1,34-1,88 млн гривенн)", - сказал он.

Федоренко также призвал понимать, что сумма бюджета и сумма закупки - это разные вещи. "Реальная сумма сделки и заявленный бюджет - это совсем не одно и тоже", - добавил он.

Руководитель Deco.agency Алексей Федоров также считает запрошенную сумму в 3,5 млн гривен завышенной. "Даже для международного агентства это цены - завышенные, если речь идет о сайте такого объема и функциональности, которая есть сейчас. Даже с повышенными требованиями безопасности, на которую они пеняют в своей объяснительной записке", - отметил он.

"Что важно: они обязаны будут заказывать этот сайт через ProZorro. А ведь люди во властной верхушке у нас - из шоу-бизнеса, они умеют делать шоу. Это очень дешевый способ привлечь внимание к этому тендеру. Они говорят, что готовы потратить на этот сайт 3,5 млн (гривен), а по итогу выиграет какой-то "штрих" за 1 тыс. долларов - такое уже бывало в украинском вебе. Профессиональные студии даже не будут участвовать, потому что в подобных закупках невозможно выиграть - в ProZorro автоматически выигрывает самая низкая цена", - пояснил Алексей Федоров.

Напомним, по данным неправительственной неправительственной организации Statewatch, запрашиваемые 3,5 млн гривен на создание сайта Денисова предлагает распределить следующим образом:

создание технического задания - 525 000 гривен;

разработка прототипа веб-портала - 700 000 гривен;

разработка, тестирование и ввод в эксплуатацию - 2,275 млн гривен.

Фото: statewatch.org.ua

Свою просьбу обновить портал омбудсмен Денисова аргументировала тем, что старый веб-сайт "морально устарел" и не подлежит модернизации из-за технических недостатков платформы. Очевидно, речь о портале с незащищенным соединением: www.ombudsman.gov.ua.

Кроме того, Денисова запросила выделение 10 млн гривен на ремонт административного здания и 1 млн гривен - на командировки в рамках национального превентивного механизма.

Как сообщали Українськi Новини, 1 июля Офис генерального прокурора и омбудсмен Денисова подписали меморандум о сотрудничестве.

Ранее омбудсмен Денисова направила обращение в Национальную полицию, министрам охраны здоровья и социальной политики, чтобы они изучили ситуацию с расположением младенцев, в клинике сообщили, что количество детей, рожденных от суррогатных матерей, может увеличится.

Омбудсмен Денисова считает, что суррогатное материнство является проблемой, на которую нужно немедленно реагировать. А предоставление таких услуг иностранцам может нарушать права детей.