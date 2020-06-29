Треть украинцев считают уголовные расследования против Порошенко политически мотивированными

51% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают уголовные расследования против бывшего Президента Петра Порошенко, которого ждут на очередной допрос в ГБР 30 июня, наказанием за нарушение закона и борьбой за справедливость.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

30% респондентов считают уголовные расследования против Порошенко политически мотивированными.

Также 19% респондентов затруднилось ответить.

Опрос был проведен с 20 по 23 июня методом телефонного интервью среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов.

Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

В выборку не включаются неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева перенес на 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Порошенко по делу о незаконном назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

Тем временем, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова просит избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства вместо ареста с залогом в 10 млн гривен, о чем ранее просила прокуратура.