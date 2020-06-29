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29 июня 2020, понедельник, 17:25 14
Политика 2020-06-29T17:26:04+03:00
Українські Новини
Треть украинцев считают уголовные расследования против Порошенко политически мотивированными

Треть украинцев считают уголовные расследования против Порошенко политически мотивированными

Надежда Комендантова
Соцопрос, КМИС, Петр Порошенко, подозрение Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Facebook
Петр Порошенко. Фото: Facebook

51% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают уголовные расследования против бывшего Президента Петра Порошенко, которого ждут на очередной допрос в ГБР 30 июня, наказанием за нарушение закона и борьбой за справедливость.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

30% респондентов считают уголовные расследования против Порошенко политически мотивированными.

Также 19% респондентов затруднилось ответить.

Опрос был проведен с 20 по 23 июня методом телефонного интервью среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов.

Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

В выборку не включаются неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева перенес на 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Порошенко по делу о незаконном назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

Тем временем, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова просит избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства вместо ареста с залогом в 10 млн гривен, о чем ранее просила прокуратура.

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