Треть украинцев считают уголовные расследования против Порошенко политически мотивированными

51% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают уголовные расследования против бывшего Президента Петра Порошенко, которого ждут на очередной допрос в ГБР 30 июня, наказанием за нарушение закона и борьбой за справедливость. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. 30% респондентов считают уголовные расследования против Порошенко политически мотивированными. Также 19% респондентов затруднилось ответить. Опрос был проведен с 20 по 23 июня методом телефонного интервью среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%. В выборку не включаются неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма. Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева перенес на 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Порошенко по делу о незаконном назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Тем временем, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова просит избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства вместо ареста с залогом в 10 млн гривен, о чем ранее просила прокуратура.