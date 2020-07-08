Под Одессой пронеслась песчаная буря. Есть пострадавшие

7 июля под Одессой прошла песчаная буря, в результате которой пострадало 2 человека. Разбушевавшийся ветер повалил более полусотни деревьев. Об этом сообщает издание vgorode со ссылкой на городской совет.

Отмечается, что двух мужчин отвезли в 11-ю больницу. Один из них находится в реанимации с переломами ребер и голени: у 44-летнего мужчины политравма. Другой мужчина 62-х лет — в хирургическом отделении с переломами ребер.

с 7 на 8 июля в разных районах города упали 63 дерева, 42 из них уже распилили и вывезли. Также ветер повредил контактные и электросети. Сотрудники "Одесгорэлектротранс" устранили 22 повреждения контактной сети и в настоящее время городской электротранспорт работает без перебоев.

Как рассказали свидетели происшествия, многим было трудно найти укрытие, а песок врезался в тело.

Как сообщали Українські Новини, ранее на Луганщине произошел пожар, в ходе которого сгорело более сотни домов, 2 человека пострадало.

Кроме того, в ночь на 3 июля, в Киеве кипятком залило улицу в Подольском районе.