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08 июля 2020, среда, 12:12 3550
Происшествия 2020-07-08T12:45:18+03:00
Українські Новини
Под Одессой пронеслась песчаная буря. Есть пострадавшие

Под Одессой пронеслась песчаная буря. Есть пострадавшие

Елизавета Кесельман
Одесса, Смерчь, происшествие, Песчаная буря

7 июля под Одессой прошла песчаная буря, в результате которой пострадало 2 человека. Разбушевавшийся ветер повалил более полусотни деревьев. Об этом сообщает издание vgorode со ссылкой на городской совет. 

Отмечается, что двух мужчин отвезли в 11-ю больницу. Один из них находится в реанимации с переломами ребер и голени: у 44-летнего мужчины политравма. Другой мужчина 62-х лет — в хирургическом отделении с переломами ребер.

с 7 на 8 июля в разных районах города упали 63 дерева, 42 из них уже распилили и вывезли. Также ветер повредил контактные и электросети. Сотрудники "Одесгорэлектротранс" устранили 22 повреждения контактной сети и в настоящее время городской электротранспорт работает без перебоев.

Как рассказали свидетели происшествия, многим было трудно найти укрытие, а песок врезался в тело. 

 

Как сообщали Українські Новини, ранее на Луганщине произошел пожар, в ходе которого сгорело более сотни домов, 2 человека пострадало. 

Кроме того, в ночь на 3 июля, в Киеве кипятком залило улицу в Подольском районе. 

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