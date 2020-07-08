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08 июля 2020, среда, 14:50 88
Кабмин 2020-07-08T14:50:01+03:00
Українські Новини
Шмыгаль поручил Минобороны и Минобразования урегулировать призыв выпускников школ

Шмыгаль поручил Минобороны и Минобразования урегулировать призыв выпускников школ

Ирина Николенко
Премьер-министр, Призыв в армию, срочная служба, Денис Шмыгаль, выпускники-2020
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

В то время, как Министерство образования и науки просит отсрочить весенний призыв для поступающих в высшие учебные заведения, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству бороны и Министерству образования и науки урегулировать призыв выпускников школ на срочную военную службу.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, передают Українськi Новини.

"Я попрошу министра обороны и исполняющего обязанности министра образования лучше скоординировать коммуникацию и саму работу по этому вопросу, чтобы родители не нервничали, чтоб дети не нервничали", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что молодые люди 18-19 лет нуждаются в возможности спокойно поступить в университет.

Он предложил провести призыв осенью.

Как сообщали Українськi Новини, из-за карантина в Украине перенесли призыв на срочную службу на лето.

Также 66 тысяч киевлян подлежат призыву на срочную военную службу, 13 тысяч из которых не достигли 20-летнего возраста.

Призыв в армию получают граждане, которые достигли возраста от 20 лет, с 18 до 20 лет службу можно проходить по желанию.

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