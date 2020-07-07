Выпускники-2020 начали получать повестки от военкоматов: Минобразования просит об отсрочке

Министерство образования и науки обратилось в Министерство обороны с просьбой отсрочить весенний призыв для поступающих в высшие учебные заведения. В ведомстве отмечают, что к ним начали поступать многочисленные обращения от абитуриентов о получении повесток от военкоматов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

В ведомстве напомнили, что из-за карантина весенний призыв в армию продлили до конца июля, а начало вступительной кампании перенесено на август.

В распоряжении правительства предусмотрено, что призыв граждан в возрасте 18—19 лет на срочную военную службу можно проводить только по их желанию, которое подтверждается письменным заявлением.

"Для того, чтобы обеспечить возможность для лиц призывного возраста стать студентами ВУЗов, МОН обратилось с письмом в Минобороны с просьбой урегулировать вопрос о предоставлении выпускникам отсрочки от весеннего призыва", — сообщили в Минобразования

Как сообщали Українські Новини, 66 тыс. киевлян подлежат призыву на срочную военную службу, 13 тыс. из них не достигли 20-летнего возраста

На службу в армию призываются с 20 лет, с 18 лет - служба по желанию.

Кабмин перенес призыв на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль.

Зеленский предлагает Раде увеличить штрафы за нарушение законов о военной службе и обязать предоставлять военно-учетный документ при трудоустройстве.