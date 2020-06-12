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12 июня 2020, пятница, 13:38 1057
Силовые структуры 2020-06-12T15:00:03+03:00
Українські Новини
66 тыс. киевлян подлежат призыву на срочную военную службу, 13 тыс. из них не достигли 20-летнего возраста

66 тыс. киевлян подлежат призыву на срочную военную службу, 13 тыс. из них не достигли 20-летнего возраста

Елизавета Драбкина
Военные, Призыв в армию, Призыв, срочная служба, Призыв на военную службу
Военные, призыв. Фото: Українське фото
Военные, призыв. Фото: Українське фото

66 тыс. киевлян подлежат призыву на срочную военную службу, около 13 тыс. из них не достигли 20-летнего возраста.

Об этом военный комиссар Киевского городского военного комиссариата, полковник Сергей Клявлин заявил на брифинге, передают Українськi Новини.

"В соответствии с нашими статистическими данными, призыву на срочную военную службу в городе Киеве подлежат 65 984 лица, из которых 12 851 - граждане, которые не достигли 20-летнего возраста, то есть им 18-19 лет, они призываются в ряды Вооруженных сил Украины по их согласию (письменному заявлению, которое они подают на имя главы призывной комиссии района, в котором они состоят на военном учете)", - сказал он.

Соответственно количество 20-27-летних призывников составляет 53 133.

"К сожалению, как и предыдущие годы, у нас очень большой процент неявки по повесткам... У нас эта цифра, как и в прошлом году, составляет практически 34 тыс. человек", - добавил Клявлин.

Как сообщали Українськi Новини, на службу в армию призываются с 20 лет, с 18 лет - служба по желанию.

Кабмин перенес призыв на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль.

Зеленский предлагает Раде увеличить штрафы за нарушение законов о военной службе и обязать предоставлять военно-учетный документ при трудоустройстве.

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