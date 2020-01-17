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17 января 2020, пятница, 13:19 154
Политика 2020-01-17T13:32:10+02:00
Українські Новини
Призывать в армию с 18 лет будут по желанию, - Минобороны

Призывать в армию с 18 лет будут по желанию, - Минобороны

Надежда Комендантова
Минобороны, Призывники, Призыв в армию
Призывники. Фото: mil.gov.ua
Призывники. Фото: mil.gov.ua

Во время весеннего призыва повестки получат граждане в возрасте от 20 лет, с 18 до 20 лет службу можно проходить по желанию.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.

"Призывать на срочную службу 18-ти и 19-летних юношей не будут, за исключением тех случаев, когда они добровольно захотят вступить в ряды Вооруженных Сил Украины", - сказал министр обороны Андрей Загороднюк.

При этом он отметил, что возраст призыва с 18 лет прописан в законодательстве и указ Президента Владимира Зеленского о призыве в 2020 году с 18 лет издан в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Министр отметил, что Минобороны получает много обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет с аргументацией рационального планирования молодым человеком своих дальнейших шагов в обучении, трудоустройстве и личной жизни.

Загороднюк заверил, что никто из ребят до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет.

Он также отметил, что сейчас Минобороны активно работает над разработкой концепции реформы призыва, заверив, что этот процесс будет максимально открытым и обсуждению будет привлечена общественность.

Загороднюк также подчеркнул, что военнослужащие срочной военной службы не привлекаются для выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский указом №13 от 16 января утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2020 году.

Согласно Указу призыву на срочную военную службу подлежат пригодные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва.

Призыв будет осуществляться в апреле-июне и октябре-декабре 2020 года.

Численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов утверждает Кабинет Министров

Тем временем, в Украине хотят отменить обязательный призыв в армию и перевести Вооруженные силы на стандарты НАТО.

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