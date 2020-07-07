В Киеве количество новых случаев коронавируса начало расти

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 6 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 63 человека до 5 665, умерших - на 3 человека до 119.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 63 человека. 3 заболевших умерли. На сегодня в столице уже 5 665 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Среди заболевших 30 женщин в возрасте от 19 до 71 года и 28 мужчин от 21 до 77 лет, а также 4 девочки от 3 до 17 лет и 3-летний мальчик.

Среди заболевших 4 медика.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализированы 6 больных, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

За прошедшие сутки выздоровели 39 киевлян, всего коронавирус преодолели 1 848 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Шевченковском районе - 15, а также в Соломенском - 11 и Днепровском - 10.

Как сообщали Українськi Новини, 6 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 564 до 49 607, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 1 283 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 3,9%, количество новых летальных случаев - на 61,5%.

Также вчера Киевская городская государственная администрация (КГГА) спустя неделю после запрета разрешила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам работать после 22:00.