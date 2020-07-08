В Луганской области задержали агента ФСБ по подозрению в попытке взорвать цистерны с аммиаком

Сотрудники Службы безопасности Украины задержала агента Федеральной службы безопасности России по подозрению в попытке взорвать цистерны с аммиаком на территории предприятия "Северодонецкое объединение "Азот" в Луганской области, где из-за лесного пожара сгорели более сотни домов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини. Указывается, что диверсант прибыл с временно оккупированных территорий для выполнения задания по совершению террористического акта на объекте критической инфраструктуры Луганской области. Подозреваемый был задержан при попытке забрать из тайника средства совершения диверсии: 2 гранатометов РПГ-22 с гранатами к ним. Контрразведчики установили, что во исполнение задания своих кураторов из российской спецслужбы подозреваемый должен был совершить диверсионный акт, подорвав цистерны с аммиаком емкостью 3,5 тонны на территории ОАО "Северодонецкое объединение Азот". По информации оперативников и следователей СБУ, задержанный является жителем временно оккупированного города Ровеньки. С 2014 года он участвовал в боевых действиях против сил АТО\/ООС. Впоследствии был привлечен представителями ФСБ к негласному сотрудничеству. По предварительным данным экспертов, повреждение цистерн могло привести к экологической катастрофе и гибели людей. Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ задержала в Киеве так называемого куратора руководителей самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Ранее Генпрокуратура заочно сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны бывшему "министру обороны" при группировке ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову).