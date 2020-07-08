В Луганской области задержали агента ФСБ по подозрению в попытке взорвать цистерны с аммиаком

Сотрудники Службы безопасности Украины задержала агента Федеральной службы безопасности России по подозрению в попытке взорвать цистерны с аммиаком на территории предприятия "Северодонецкое объединение "Азот" в Луганской области, где из-за лесного пожара сгорели более сотни домов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Указывается, что диверсант прибыл с временно оккупированных территорий для выполнения задания по совершению террористического акта на объекте критической инфраструктуры Луганской области.

Подозреваемый был задержан при попытке забрать из тайника средства совершения диверсии: 2 гранатометов РПГ-22 с гранатами к ним.

Контрразведчики установили, что во исполнение задания своих кураторов из российской спецслужбы подозреваемый должен был совершить диверсионный акт, подорвав цистерны с аммиаком емкостью 3,5 тонны на территории ОАО "Северодонецкое объединение Азот".

По информации оперативников и следователей СБУ, задержанный является жителем временно оккупированного города Ровеньки.

С 2014 года он участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС.

Впоследствии был привлечен представителями ФСБ к негласному сотрудничеству.

По предварительным данным экспертов, повреждение цистерн могло привести к экологической катастрофе и гибели людей.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ задержала в Киеве так называемого куратора руководителей самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

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